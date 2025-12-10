ФСБ задержала группу россиян, незаконно легализовавшую более 53 тысяч мигрантов

Силовики задержали преступную группу, организовавшую канал для незаконного пребывания иностранных граждан в России. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области.

По данным ведомства, участники группы изготавливали фиктивные трудовые договоры для легализации мигрантов. За время своей деятельности они незаконно легализовали 53 197 иностранных граждан.

Одним из организаторов канала, как установили правоохранительные органы, является уроженец Одессы 1988 года рождения. У него при обыске обнаружили паспорта Болгарии и Украины.

Следственным управлением по ЦАО Главного следственного управления СК России по Москве возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции в отношении 12 граждан России. Всех фигурантов задержали, им предъявили обвинения, и суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Все иностранные граждане, получившие поддельные документы через эту схему, установлены. В отношении них примут меры по выдворению из Российской Федерации с последующим закрытием въезда в страну.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее подписал постановление о запрете привлечения мигрантов к работе таксистами и курьерами до конца 2026 года.