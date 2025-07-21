В Ростовской области задержали бизнесмена за хищение денег у РЖД

В Ростовской области задержали бизнесмена, похитившего почти 18 миллионов рублей у «Российских железных дорог». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
По данным следствия, коммерсант должен был реконструировать зарядные колонки на станции Адлер. Однако он договорился с сотрудниками Северо-Кавказской железной дороги и подделал акты о стоимости оборудования и пуско-наладочных работ.
Против предпринимателя и его соучастников возбудили уголовное дело о мошенничестве. Основного фигуранта дела взяли под стражу.
Похожий случай произошел в мае. Тогда сотрудники компании похитили деньги, выделенные на установку системы автоматической блокировки на участке Морозовская — Цимлянская в Ростовской области.
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