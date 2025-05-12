ФСБ пресекла хищение денег сотрудниками Северо-Кавказского филиала РЖД

Сотрудники Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» похитили выделенные на госпрограмму деньги. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

Группа сотрудников филиала РЖД превысила должностные полномочия и похитила бюджетные деньги, выделенные на программу «Развитие транспортной системы России».

Государство направило эти средства для строительно-монтажных работ и поставок оборудования по объекту «Автоматическая блокировка на участке Морозовская — Цимлянская» Северо-Кавказской железной дороги, отметили в пресс-службе.

По версии следствия, один из подозреваемых подписал фиктивные акты стоимости выполненных работ и произведенных затрат. В отношении руководящего сотрудника дирекции капитального строительства СКЖД и иных неустановленных лиц возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.

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