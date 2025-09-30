В Ростовской области прошли обыски в мусульманской организации

В Ростовской области прошли обыски по делу о подделке документов

В Семикаракорском районе Ростовской области у представителей местной религиозной организации мусульман прошли обыски по уголовному делу о подделке документов. Об этом 360.ru сообщил источник со ссылкой на материалы следствия.

Обвиняемыми по делу проходят 36-летний Юнус Абдуллаев и 25-летний Камал Хуршумов. Следственные действия проводили сотрудники МВД при поддержке Росгвардии и центра по противодействию экстремизму.

В ходе обысков изъяли мобильные телефоны, печати, бланки, а также обнаружили религиозную литературу на турецком языке.

