В Ростовской области мужчина получил срок за татуировки с нацистской символикой

Белокалитвенский городской суд Ростовской области приговорил к двум годам колонии-поселения уроженца Кировоградской области Украины Павла Цуканова за неоднократное публичное демонстрирование нацистской символики. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.

По данным ведомства, Цуканова, не имеющего гражданства, задержали оперативники в апреле 2024 года, когда он пытался собрать деньги у местных жителей под предлогом помощи участникам СВО. По факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) против него возбудили отдельное уголовное дело, которое сейчас рассматривается в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону.

Как отметили в УФСБ, на теле мужчины обнаружили многочисленные татуировки с изображением нацистской символики, за публичную демонстрацию которых он уже привлекался к административной ответственности в 2023 году.

На основании материалов регионального управления ФСБ против него возбудили уголовное дело по статье 282.4 УК РФ — «Неоднократная пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики».

Ранее Московский суд приговорил жителя Костромы к восьми годам колонии за оправдание терактов и призывы нападать на военных.