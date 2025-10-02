Россиянин получил 8 лет ИК за оправдание теракта против генерала Кириллова

Московский суд приговорил жителя Костромы к восьми годам колонии за оправдание терактов и призывы нападать на военных. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

Следствие установило, что мужчина публиковал в Сети материалы, оправдывающие террористические акты, совершенные украинскими спецслужбами. Также подсудимый призывал к вооруженным нападениям на российских военных и сотрудников ФСИН.

«Вторым Западным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор гражданину Российской Федерации Шульге Евгению Геннадьевичу, 1989 года рождения, признанному виновным в оправдании терроризма и призывах к осуществлению экстремистской деятельности», — отметили в ФСБ.

Также житель Костромы оправдывал совершение теракта в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Ранее силовики задержали пятерых россиян, причастных к подготовке массовых убийств в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле. Также сотрудники ФСБ провели профилактические мероприятия в отношении 325 администраторов и пользователей деструктивных интернет-ресурсов.

Задержанные готовились устроить теракт на транспортном объекте, в их квартирах нашли компоненты для создания бомбы, пропагандистские материалы украинских террористов и нацистскую символику.