В Ростове-на-Дону возбудили дело против ОПГ, производившей контрафактный табак

В Ростовской области возбудили уголовное дело против участников ОПГ, производившей и продававшей контрафактные сигареты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
В мае прошлого года оперативники нашли на складах более двух миллионов сигаретных пачек и свыше 450 тысяч поддельных акцизных марок. Мощности подпольного цеха позволяли поставлять контрафакт в десятки регионов России.
По делу задержали пятерых членов банды. Один из организаторов сумел скрыться, его объявили в международный розыск. Их обвиняют в организации преступного сообщества, подделке акцизных марок и торговле немаркированной продукцией. ФСБ и МВД продолжают совместное расследование.
Ранее «Известия» со ссылкой на информацию Россельхознадзора сообщили, что почти четверть сливочного масла в России не соответствует нормативам.
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