Травят всю Россию. Четверть сливочного масла в стране — подделка

Почти четверть сливочного масла в России не соответствует стандартам качества. Такие данные газете «Известия» предоставил Россельхознадзор.

Лабораторные проверки за 2024 год показали, что 13% молочной продукции имеют несоответствующий состав. Против 14 производителей уже возбудили административные и уголовные дела.

Среди самых распространенных нарушений — неверное указание жирности, добавление растительных жиров вместо молочных, а также наличие незадекларированных ингредиентов, таких как крахмал, сода, пищевые добавки и кислоты.

Даже обязательная маркировка не всегда останавливает продажу контрафакта, поскольку система не блокирует его автоматически на кассе.

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский пояснил, что в настоящее время запрет на реализацию маркированных товаров возможен только через судебное решение. Парламентарий предложил наделить Роспотребнадзор соответствующими полномочиями для более оперативного реагирования.

Ранее несмотря на то, что Россия в 2024 году увеличила импорт молочной продукции на 100 тысяч тонн, из которых 94% приходится на Белоруссию, Россельхознадзор назвал сливочное масло самым фальсифицируемым продуктом в стране.