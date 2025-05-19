В Ростове-на-Дону трех уголовников осудили за организацию и пропаганду АУЕ

В Ростове-на-Дону вынесли обвинительные приговоры преступникам, причастным к организации деятельности экстремистского движения АУЕ*. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Оперативники установили, что во время отбывания наказания в ИК-2 Владимир Аксенов, Станислав Копейченко и Иван Хоружев вели управление преступной средой, контролировали соблюдение и пропаганду «воровских законов», «понятий», традиций и правил. Кроме того, они вели сбор и распределение денег для сторонников АУЕ*.

Позже к ним присоединился Петр Лопит, который начал вести ту же преступную деятельность по пропаганде криминальной идеологии в ИК-5. Против всех организаторов и участников АУЕ* возбудили уголовные дела.

Аксенова и Копейченко приговорили к четырем годам лишения свободы, Хоружева — к шести. Лопита отправили в колонию строгого режима на пять лет и шесть месяцев.

Ранее стало известно, что один из задержанных в Московской области сторонников АУЕ* отбывал срок за убийство.

*«Арестантское уголовное единство» (АУЕ) — движение, признанное экстремистским на территории России.