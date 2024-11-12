Один из задержанных в Московской области сторонников АУЕ отбывал срок за убийство

Источник 360.ru: задержанный в Подмосковье член АУЕ провел в тюрьме 12 лет

Сотрудники ФСИН, Росгвардии, федеральной службы безопасности и ЦПЭ пресекли деятельность сторонников движения АУЕ*, которые собирали в Егорьевске и Орехово-Зуеве средства для представителей криминального мира. Один из задержанных уже имел судимость и отбывал срок за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе за разбой и убийство, сообщил источник 360.ru.

По его данным, всего мужчина 1982 года рождения провел в тюрьме 12 лет. В подмосковном СИЗО задержанный «выполнял функции организатора деятельности движения».

Собеседник 360.ru объяснил, что фигурант уголовного дела контролировал соблюдение «воровских понятий», следил за «соблюдением жизненного уклада», участвовал в формировании общака (воровской кассы) и его распределении. Также мужчина занимался организацией азартных игр и давал указания, направленные на противодействие законным требованиям администрации следственного изолятора.

Задержанные сторонники АУЕ* пропагандировали криминальную субкультуру как на территории одного из СИЗО в Московской области, так и на свободе. Против них возбудили уголовные дела по статье об организации деятельности экстремистской организации. В качестве меры пресечения фигурантов заключили под стражу.