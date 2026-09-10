В России приняли закон, который сломает одну из схем мошенников

Депутат Свищев: банки и МФО обяжут сообщать о новом кредите через «Госуслуги»

В России 1 октября 2027 года вступит в силу закон об обязанности банков и микрофинансовых организаций отправлять клиентам уведомления через «Госуслуги» о заключении на их имя кредитных договоров. Нововведение направлено на борьбу с мошенничеством, сообщил РИА «Новости» депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

По его словам, некоторые россияне узнают об оформленных на них кредитах на этапе взыскания через судебных приставов. Так происходит из-за того, что мошенники оформляют займы по украденным документам.

«Новый закон ломает эту схему. С 1 октября 2027 года банк или МФО обязаны в течение часа после подписания договора отправить уведомление в личный кабинет на „Госуслугах“», — сказал депутат.

В сообщении укажут сумму, банк и условия кредита. Свищев сообщил, что россияне смогут на ранней стадии отозвать договор и предотвратить мошенничество.

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