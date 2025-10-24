В России предложили возродить штрафбаты и отправлять в них взяточников

Осужденные за взяточничество преступники просятся на СВО. Чтобы они действительно отдавали долг Родине, а не отсиживались в тылу, депутат Госдумы Сергей Миронов предложил возродить штрафбаты. Об этом сообщила пресс-служба его партии «Справедливая Россия — За правду!».

«Если бы сейчас были штрафбаты, как в Великую Отечественную, таких вопросов бы не возникало. И тогда бы наверняка количество желающих заменить наказание „отправкой на СВО“ резко поубавилось», — сказал он.

Миронов напомнил, что его партия призвала приравнять коррупцию к госизмене, а изменники в зоне боевых действий не нужны. Однако он предложил дать шанс тем, кто действительно готов искупить вину в условиях штрафбатов.

Ранее бизнесмен Константин Пономарев пытался, будучи в СИЗО, подкупить сотрудника военкомата. Он хотел отправиться на СВО.