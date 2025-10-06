Осужденный за хищение бизнесмен Пономарев пытался купить «путевку» на СВО

Против предпринимателя Константина Пономарева завели еще одно уголовное дело. Его обвинили в попытке дать взятку военнослужащему за согласие отправить его в зону СВО, сообщили «Ведомости».

По информации источника издания, бизнесмен, находясь в СИЗО, пытался через своего адвоката передать два миллиона рублей сотруднику военного комиссариата. Следователи возбудили дело за дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере.

Пономарев стал известен в начале 2000-х своими судебными разбирательствами с мебельной компанией IKEA. В 2010-м он добился от нее выплаты 25 миллиардов рублей, речь шла об уплате задолженности за аренду установленных в магазинах электрогенераторов.

В 2017-м предпринимателя арестовали по делу об организации ложного доноса и приговорили к восьми годам. В 2020-м его также приговорили к 10 годам колонии за покушение на мошенничество и уклонение от уплаты налогов.

В середине сентября 2025 года Пономарева осудили в третий раз по делу о хищении векселей крупнейших банков на сумму свыше миллиарда рублей.