В России переобъявили в розыск подавшего в отставку генпрокурора Украины

МВД России возобновило розыск бывшего генерального прокурора Украины Руслана Кравченко, который подал заявление об отставке. Сведения появились на официальном сайте ведомства.

В карточке Кравченко указали, что правоохранительные органы разыскивают его по статье Уголовного кодекса России. Там же появилась отметка о том, что объявление в розыск повторное. Кроме того, бывший украинский генпрокурор находится в международном розыске.

Российский суд заочно арестовал Кравченко в 2017 году. Дело касалось незаконного уголовного преследования адмирала Александра Витко.

Ранее генпрокурор Украины подал в отставку, заявив, что это политическое решение. Сотрудники его ведомства фигурируют в деле НАБУ о мошеннических колл-центрах.