В регионах России задержали семь человек за поджоги машин и объектов энергетики

Сотрудники ФСБ при взаимодействии с МВД и Следственным комитетом задержали семь человек, причастных к поджогам автомобилей и объектов инфраструктуры в ряде регионов России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Операции прошли в Башкортостане, Красноярском крае, Кировской, Ленинградской и Ростовской областях. Среди задержанных — двое иностранных граждан 2006 года рождения и пятеро россиян в возрасте от 1994 до 2010 года. По данным спецслужбы, они действовали по заданию украинских спецслужб за денежное вознаграждение.

Как установили правоохранители, злоумышленников вербовали через Telegram — на каналах, где предлагался «быстрый заработок». В их задачи входили поджоги объектов транспорта, связи и энергетики, а также автомобилей сотрудников правоохранительных органов.

Возбудили уголовные дела по статьям о диверсии и теракте. Максимальное наказание может достигать 20 лет лишения свободы.

Ранее задержали иностранца за поджог восстановительного поезда в Москве.