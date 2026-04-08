Иностранца задержали в Москве за поджог восстановительного поезда

Сотрудники транспортной полиции задержали 28-летнего иностранца за поджог восстановительного поезда на железнодорожной станции Марк на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД .

Поджигатель разбил стекло, залил в кабину около литра бензина и бросил спичку. Кабина поезда выгорела полностью, но никто из людей не пострадал. Пожар удалось потушить. Следственные органы возбудили дело о теракте.

Вскоре полицейские совместно с сотрудниками Управления ФСБ по Москве и области установили личность преступника и задержали его. Мужчина сознался во всем и рассказал, что пошел на преступление ради гонорара в 100 тысяч рублей. Параллельно он вел видеосъемку для отчета, но обещанных денег ему так и не перевели.

Поджигателя взяли под стражу. Заказчики преступления устанавливаются.