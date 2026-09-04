В Хакасии раскрыли резонансное двойное убийство, совершенное 33 года назад

В Хакасии задержали организатора громкого двойного убийства 33-летней давности и его сообщника. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Как отметили в пресс-службе Следственного комитета, организовал преступление лидер ОПГ Владимир Татаренков, чтобы укрепить свой авторитет в преступном сообществе.

Жертв подкараулили на дороге «Саяногорск — Черемушки» 27 октября 1993 года. Татаренков подал сигнал по рации, двое исполнителей открыли огонь из засады. Еще один сообщник выполнял роль водителя.

Двое находившихся в машине мужчин погибли на месте, ехавший с ними ребенок был ранен.

Впоследствии один из стрелявших получил пожизненный приговор по другому делу. Некоторое время назад выяснили, что он может быть причастен к убийству.

Заключенный признался и назвал подельников. Его напарник был убит в 1994 году, а 73-летнего организатора 54–летнего водителя задержали правоохранители.

Ранее житель Дзержинска получил 21 год колонии за убийство незнакомки.