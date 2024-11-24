В поставке бракованных деталей «Калашникову» заподозрили подрядчика из Иванова
Суд арестовал главу «Интертехники» Морохова по делу о браке для «Калашникова»
В Иванове суд заключил под стражу технического директора подрядной организации «Интертехника» Алексея Морохова по делу о мошенничестве при поставке деталей концерну «Калашников». Ему грозит 10 лет колонии, сообщил ТАСС.
Меру пресечения избрал Октябрьский районный суд. Бизнесмен пробудет в изоляторе до 12 января 2025 года.
Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Статья, по которой начали производство, предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы и штраф на сумму до миллиона рублей.
Свидетели заявили, что именно Морохов несет ответственность за хищение при поставках бракованных деталей по гособоронзаказу. По оценкам следствия, из-за этого концерн «Калашников» понес ущерб на сумму более 32 миллионов рублей.
В Москве под суд за крупное мошенничество отправился бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Лавленцев. Его приговорили к 13 годам колонии общего режима.