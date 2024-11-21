Бывший вице-губернатор Петербурга получил 13 лет за мошенничество и растрату

Мещанский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга по вопросам ЖКХ Владимира Лавленцева. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Лавленцева признали виновным в особо крупном мошенничестве и растраты по двум эпизодам. По совокупности деяний суд назначил ему 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Еще один фигурант дела — бывший гендиректор ООО «СКА-Арена» — Игорь Забиран получил 7,5 года колонии.

Также по решению суда Лавленцев должен заплатить штраф в 132,9 миллиона рублей, а Забиран — 54 миллиона.

По версии стороны обвинения, в 2018 году Лавленцев на посту главы компании «Горкапстрой» подписал контракт на проведение геодезических исследований для строительства автомоста в Мытищах и дороги Лобня — аэропорт Шереметьево. Работы в итоге выполнили не полностью, на счет компании поступили 10 миллионов рублей, которые осужденный присвоил.

Позднее фигурант также получил от предпринимателя Геннадия Тимченко несколько займов на развитие бизнеса на общую сумму более 2,6 миллиарда рублей, однако забрал деньги себе.