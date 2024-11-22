Суд арестовал имущество экс-замгубернатора Петербурга Лавленцева

Имущество бывшего замгубернатора Петербурга Владимира Лавленцева на сумму 992,195 миллиона рублей арестовали. Об этом сообщил ТАСС .

«Обеспечительный арест сохранить до вступления в силу настоящего приговора суда», — указали в деле.

Ранее Мещанский суд Москвы приговорил Лавленцева к 13 годам колонии и штрафу в 132,9 миллиона рублей за мошенничество и растрату. Согласно приговору, чиновник, будучи главой компании «Горкапстрой», не выполнил геодезические исследования для строительства двух автодорог, а сэкономленные деньги присвоил себе. Так же он поступил и с займами, полученными от Геннадия Тимченко на развитие бизнеса.

В октябре в Петербурге за получение взятки с поличным задержали 45-летнего замглавы комитета по транспорту Рената Ягудина.