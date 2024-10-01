В полиции раскрыли подробности захвата квартиры пенсионерки мигрантами в Подольске

МВД начало проверку после сообщения о захвате квартиры пенсионерки в Подольске

Полиция начала проверку после обращения пенсионерки, пожаловавшейся на захват ее квартиры приезжими в Подольске. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

В ведомстве уточнили, что заявление от пожилой женщины о ЧП поступило в дежурную часть Стрелковского пункта полиции ОМВД по Подольску.

Пенсионерка пожаловалась, что в ее квартиру, расположенную в одном из домов в поселке Быково, самовольно заселились неизвестные. На место направили сотрудников полиции.

Правоохранители попали в квартиру и обнаружили там иностранку. При проверке оказалось, что она является гражданкой одной из стран Средней Азии, в России находится законно, однако адрес временной регистрации в ее документах был указан иной.

Для разбирательства ее привезли в отдел полиции, там вручили административный протокол. Стражам порядка иностранка объяснила, что жилплощадь ей сдала девушка, которая представилась «юристом сына хозяйки квартиры».

«По данному факту полицейскими проводится разбирательство, по результатам которого будет принято решение в соответствии с законодательством», — заключили в ведомстве.