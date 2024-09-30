Мигранты захватили две квартиры пенсионерки в деревне Быково в Подольске

Пенсионерка из Подольска едва не лишилась двух квартир в деревне Быково, которые самовольно заняли мигранты. Несколькими днями ранее она смогла обратиться в полицию. Теперь Наталья М. надеется, что правоохранители разберутся в этой ситуации.

Квартиры Наталья Егоровна приобрела несколько лет назад в доме на Школьной улице. Впоследствии здание признали ветхим фондом, жить там, по ее словам, стало невозможно, и она переехала. Благо, было куда, рассказал источник 360.ru.

Последний раз, по его словам, пенсионерка навещала свою недвижимость в августе 2023 года. И вот приехав в Быково уже этим летом пенсионерка обнаружила, что двер в ее квартирах взломаны, а жилплощадь заняли мигранты.

Причем одна из новых обитательниц квартиры пожилой женщины заявила, что хозяйку, которая пустила их жить в этот дом, якобы зовут Юлия. На место вызывали сотрудника полиции, после Наталья М. вместе с этой женщиной отправились в отдел для разбирательств, добавил собеседник 360.ru. Других жильцов в этот момент, по его словам, застать не удалось, видимо, все они были на работе.

По его информации, обе квартиры в итоге обещали освободить. 360.ru обратился за комментарием по поводу случившегося в пресс-службу подмосковного главка МВД, а также в управляющую компанию, в ведении которой находится этот дом.