В Подольске мать погибших при пожаре детей отправили под домашний арест

Жительнице Подольска предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности двум своим детям двух и четырех лет. Об этом сообщила пресс-служба управления СК России по Московской области.

Суд избрал женщине меру пресечения. Ее отправили под домашний арест до 23 ноября 2025 года включительно.

По предварительным выводам экспертов, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение детей с огнем, когда они остались в квартире одни. Следователи и криминалисты продолжают сбор и закрепление доказательств.

Пожар, унесший жизни двух мальчиков, произошел в Подольске накануне в доме на Флотской улице. Детей пытались реанимировать, но безуспешно. Они погибли из-за отравления угарным газом. Окна в квартире были закрыты.