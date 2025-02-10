В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве постояльца дома престарелых

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого у убийстве пенсионера в доме престарелых. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного СКР

По версии следствия, убийство произошло 8 февраля в пансионате для пожилых людей в Старой Купавне Богородского городского округа Московской области. Два постояльца поссорились в комнате дома престарелых. Конфликт обострился, и один из мужчин убил своего 77-летнего соседа.

Полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Он полностью признал свою вину в смерти пенсионера. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины случившегося, собирают доказательства и проводят судебно-медицинскую экспертизу.

По факту смерти пенсионера следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Виновному грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее жителя Волоколамска приговорили к 16 годам исправительной колонии особого режима за убийство супружеской пары пенсионеров.