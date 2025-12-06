В Новосибирске подростков задержали за поджог объектов сотовой связи

В Новосибирске силовики задержали восьмерых подростков, причастных к серии диверсий на объектах средств связи и железнодорожного сообщения. Об этом сообщила пресс-служба транспортной полиции Сибири.

По версии правоохранителей, один из участников группы получал через мессенджер задания от неизвестного куратора и координировал совершение преступлений остальными несовершеннолетними.

Злоумышленники подожгли термошкаф в Первомайском районе, вывели из строя оборудование базовой станции сотовой связи. В ночь на 2 декабря они попытались поджечь релейный шкаф, влияющий на безопасность движения поездов.

Задержанные также рассказали о подготовке других диверсий. Против них завели уголовные дела.

Ранее стало известно, что подростков обвинили в теракте после поджога подстанции в Перми.