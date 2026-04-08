Полицейские вернули украденные обручальные кольца пенсионеру из Саратова

В Саратове сотрудники полиции и Госавтоинспекции вернули украденные золотые обручальные кольца 92-летнему местному жителю. Об этом корреспонденту телеканала «Саратов 24» сообщили в региональном Министерстве внутренних дел.

Преступление произошло, когда пожилой мужчина возвращался домой. К нему подошел 26-летний житель Волгоградской области и предложил купить зимние куртки по низкой цене. Несмотря на отказ пенсионера, подозрительный «торговец» проследовал за ним до квартиры.

В квартире молодой человек начал рыться в вещах, а затем, воспользовавшись замешательством хозяина, схватил золотые обручальные кольца и скрылся.

Оперативники быстро поймали преступника на территории Вольского района. Он пытался покинуть область.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Фигурант дал признательные показания. Украденные кольца изъяли и вернули пенсионеру. Кроме того, правонарушитель выплатил пожилому мужчине компенсацию морального вреда.

Расследование дела продолжается. Грабителю может грозить до семи лет лишения свободы.