В Петербурге задержали россиянина за финансирование экстремизма

В Санкт-Петербурге задержали россиянина, подозреваемого в финансировании экстремизма. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по городу и Ленинградской области.

По версии следствия, задержанный добровольно переводил деньги американской некоммерческой организации. Ее деятельность, как уточнили в ФСБ, направлена против безопасности России.

Следственная служба УФСБ возбудила уголовное дело по статье о финансировании экстремистской деятельности. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Сейчас следователи проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий.

В прошлом году уголовное дело по той же статье завели на жительницу Забайкалья. Женщину уличили в неоднократном переводе денег на счета запрещенной в России организации.