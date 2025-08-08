Против жительницы Забайкалья возбудили дело за финансирование экстремизма

В Забайкальском крае возбудили уголовное дело против 30-летней местной жительницы по подозрению в финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

По данным следователей, женщина неоднократно переводила деньги на счета организации, запрещенной в России. Во время обыска в ее доме нашли технические устройства и банковские карты, подтверждающие противоправные действия.

«Следственным отделом территориального органа безопасности возбуждено и расследуется уголовное дело <…> (финансирование экстремистской деятельности)», — заявили в ведомстве.

Ранее жителя ДНР задержали сотрудники ФСБ за финансирование украинской армии. Подозреваемый регулярно переводил деньги на счета, которые потом использовались для оплаты нужд ВСУ. Против задержанного возбудили уголовное дело.