В Петербурге задержали россиянина, следящего за работниками ОПК для Украины

В Петербурге задержали 21-летнего россиянина, который по заданию украинских спецслужб собирал информацию о работниках оборонных предприятий. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

«В Санкт-Петербурге пресечена противоправная деятельность гражданина России 2005 года рождения, оказывавшего содействие спецслужбам Украины», — заявили в ведомстве.

Правоохранители выяснили, что задержанный по указанию куратора вытащил из тайника СВУ, предназначавшееся для подрыва машины одного из сотрудников местного оборонного предприятия.

С представителями иностранной спецслужбы подозреваемый переписывался в Telegram. За выплаты он следил за работниками ОПК на территории Петербурга и области. Полученные данные отправлял куратору.

Ранее в Ставропольском крае задержали агента украинских спецслужб, который готовил теракт против ветерана СВО.