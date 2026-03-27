В Петербурге задержали россиян, обслуживающих сим-боксы для украинских аферистов

Сотрудники ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области в месте с УБК ГУ МВД по региону задержали двух россиян, которые занимались мошеннической деятельностью с использованием сим-боксов. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

«Установлено, что подозреваемые в составе организованной преступной группы администрировали незаконные узлы связи (сим-боксы) в интересах украинских кол-центров с целью совершения мошеннических действий в отношении российских граждан», — заявили в ведомстве.

Возбудили уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции. Задержанных заключили под стражу, сейчас продолжают расследование.

Ранее троих жителей Ингушетии задержали за содействие мошенническому кол-центру. Среди них оказался 16-летний подросток.