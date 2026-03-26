Троих жителей Ингушетии задержали за содействие мошенническому кол-центру

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Ингушетии трех человек, в том числе 16-летнего подростка, за организацию мошеннического сим-бокса. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Рабочие места они организовали на съемном жилье в Магасе, купив более 200 сим-карт и четыре мобильных телефона. С помощью подельников украинские мошенники обзванивали россиян и похищали деньги.

Министерство внутренних дел возбудило уголовное дело. У задержанных изъяли все оборудование, в гаджетах нашли переписку с украинскими кураторами. Общий ущерб от их действий оценили как минимум в 1,3 миллиона рублей.

Ранее в ФСБ сообщили, что с сентября прошлого года перекрыли около сотни каналов связи, через которые украинские спецслужбы вовлекали россиян в диверсии и другие преступления. Задержали больше 200 россиян и иностранцев, которые организовывали незаконные сим-боксы.