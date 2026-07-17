В Петербурге задержали мужчину, похитившего у прохожего рюкзак и телефон

Росгвардия: в Петербурге задержали мужчину, напавшего на прохожего с ножом

В Санкт-Петербурге задержали 57-летнего мужчину, который, угрожая ножом, ограбил прохожего на Владимирском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии по городу.

Рано утром 17 июля сотрудники отдела вневедомственной охраны по Центральному району получили сообщение о грабеже. Недалеко от места происшествия патрульные заметили мужчину, подходившего под описание, и задержали его.

По предварительным данным, он угрожал 25-летнему прохожему ножом, после чего забрал его рюкзак с личными вещами и мобильный телефон. Задержанного доставили в 28-й отдел полиции.

В Росгвардии уточнили, что мужчину ранее привлекали к уголовной ответственности за грабеж, хулиганство и изнасилование.

Ранее в Краснодарском крае правоохранители задержали 43-летнего мужчину, напавшего с ножом на продавщицу после отказа отпустить ему пиво в долг.