Кубанец вонзил нож в спину продавщицы за отказ дать пиво в долг

Полиция Краснодарского края задержала 43-летнего мужчину за нападение на продавца торговой точки. Кубанец ударил продавщицу ножом за отказ дать ему пиво в долг, сообщили в телеграм-канале «112» .

ЧП произошло в Курганинском районе. Мужчина зашел в местный магазин и потребовал дать ему пива в долг. Но продавщица ему отказала.

Покупатель дождался, когда женщина повернется к нему спиной и ударил ее ножом. Женщина отбивалась бутылками, а потом побежала за подмогой. Прохожие закрыли нерадивого покупателя в магазине и вызвали полицию. Дебошира задержали и доставили в отделение, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в убийстве под Наро-Фоминском. Предположительно, мужчина напал с ножом на жильцов частного дома. Один из пострадавших в результате скончался, его несовершеннолетний сын попал в больницу.