В Петербурге задержали мошенника, работавшего на Украину

В Петербурге задержали россиянина по подозрению в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранители выяснили, что подозреваемый управлял мошенническим интернет-сервисом. Через него распространялись фишинговые ссылки на поддельные сайты российских банков.

«Курирование данной мошеннической деятельности осуществлялось с территории Украины», — отметили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас идут дополнительные следственные мероприятия, которые помогут выявить всех, кто причастен к незаконной деятельности. Также будет расширена и укреплена доказательная база.

Ранее жителей Симферополя задержали за мошенничество против участников СВО. Мужчины выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов. Они убеждали местных жителей заключать контракты с Министерством обороны. Когда на счета людей поступали выплаты от государства, мошенники требовали взятку — обещали оформить документы о непригодности к военной службе.