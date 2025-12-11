В Петербурге задержали мигранта за съемку детской порнографии

Полиция Санкт-Петербурга задержала мигранта, который находился в международном розыске по подозрению в съемке порно с девушкой-подростком. Об этом сообщила «Фонтанка» .

Выходца из Средней Азии ловили не только петербургские правоохранители, но и Интерпол. В результате предполагаемого преступника задержали на улице Лени Голикова и доставили в отдел, чтобы доложить об этом инициатору розыска.

В прибалтийском государстве фигуранта заочно отправили под стражу. По оперативным данным, с июля по август 2022 года задержанный совершал противоправные действия с ребенком и снимал все на видео. Тогда мигрант находился в Прибалтике.

В ноябре по обвинению в распространении детского порно задержали актера Владимира Колганова. Ему избрали меру пресечения.