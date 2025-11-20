Актера Владимира Колганова задержали за распространение детского порно

Актера сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила» Владимира Колганова задержали по подозрению в распространении детской порнографии. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По версии силовиков, 47-летний мужчина снимал и публиковал в Сети кадры с обнаженным ребенком. На странице артиста снимок висел до момента задержания.

Вместе с Колгановым задержали его приятеля, 52-летнего Евгения Кириллова, который мог помогать ему распространять материалы на зарубежных сайтах.

Задержания подтвердили в пресс-службе Управления по борьбе с противоправным использованием коммуникационных технологий по Санкт-Петербургу.

Правоохранители установили, что группа лиц не позднее 2015 года использовала детей одного-двух лет для изготовления фотографий и размещения их в Сети, в том числе в даркнете. В квартирах подозреваемых прошли обыски.

«Изъяты средства мобильной связи, носители информации, содержащие метаданные, подтверждающие размещение изготовленных порнографических материалов», — сообщили в управлении.

Ранее стало известно, что пикап-коуча Алекса Лесли и его последователей заподозрили в распространение детской порнографии.