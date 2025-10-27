В Петербурге задержали еще одного фигуранта дела о похищении Андрея Мостового

Правоохранители задержали еще одного фигуранта уголовных дел о нападении на футболиста «Зенита» Андрея Мостового и зятя депутата ГД Вячеслава Макарова Сергея Селегеня. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

«В настоящее время задержан еще один, пятый фигурант данных уголовных дел», — рассказала представитель пресс-службы Анастасия Глущенко.

Предварительно, Андрея Мостового пытались похитить в ночь на 24 октября рядом с его домом на Вязовой улице. Несколько человек схватили футболиста и затолкали в машину. Спортсмену удалось отбиться благодаря хоккеисту Александру Гракуну.

Вечером 25 октября злоумышленники похитили предпринимателя у магазина на Крестовском острове. Жертвой стал Сергей Селегень, зять бывшего спикера Законодательного собрания Петербурга и депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

Ранее появились фото четырех задержанных. Злоумышленники заявили, что заказ поступил от человека по имени Слава Сатанист. Позже в Кудрово задержали студента второго курса, которого подозревают в похищении бизнесмена и футболиста.