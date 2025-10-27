Сегодня 13:15 Слава Сатанист и «спортики», готовые на все: как в Петербурге похитили Андрея Мостового 0 0 0 Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press / www.globallookpress.com Происшествия

Силовики задержали в Санкт-Петербурге четырех бандитов, подозреваемых в похищении зятя депутата Госдумы и футболиста «Зенита» Андрея Мостового за выкуп. Кто на самом деле стоит за заурядной схемой — в материале 360.ru.

Что известно о похищении футболиста «Зенита» По предварительным данным, Андрея Мостового похитили 24 октября рядом с домом на Вязовой улице около часа ночи, рассказал источник 360.ru. Несколько человек схватили футболиста «Зенита» и потащили его в автомобиль. Потерпевшему удалось отбиться благодаря хоккеисту Александру Гракуну. На следующий день Мостовой заявил правоохранителям о происшествии — к делу подключился уголовный розыск.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Похищение бизнесмена Сергея Селегеня Уже 25 октября вечером, по информации 360.ru, подозреваемые похитили другого мужчину у магазина на Крестовском острове. Пострадавшим оказался зять бывшего спикера Заксобрания Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова — Сергей Селегень. В Следственном комитете уточнили, что фигуранты заставили Селегеня перевести более 200 тысяч рублей и потребовали отдать им еще 10 миллионов. Задержание подозреваемых Ранним утром 26 октября наряд ГАИ задержал Land Cruiser подозреваемых. В полиции оказались трое предполагаемых преступников. Позже на квартире удалось поймать четвертого злоумышленника. По слова подозреваемых, их наняли через анонимный Telegram-канал — якобы требовались «спортики», которых обычно нанимают для наказания наркокурьеров. Организатор предложил исполнителям 50% от выкупа — пять миллионов рублей, уточнила «Фонтанка». Один из похитителей признался, что ему нужны были деньги якобы отцу на операцию. Другой заявил, что их целью было раскрутить похищенных на деньги: «спросить банки, криптовалюту, биржу и перевести по реквизитам, которые скинули в Telegram».

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

По информации источника 360.ru, указания похитителям отдавал некто по прозвищу «Слава Сатанист»., но они не знают точно, кто это. Другие двое задержанных утверждают, что к нападению на футболиста не имеют отношения. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о похищении и разбое. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что организатором оказался молодой человек, который еще учится в вузе. Его задержали в Кудрово. «Им оказался студент-второкурсник одного из высших учебных заведений Санкт-Петербурга», — подчеркнула Волк. В ближайшее время задержанным изберут меру пресечения.