Похищение Андрея Мостового заказал «Слава Сатанист»

Злоумышленники заявили правоохранителям, что похищение заказал человек по имени Слава Сатанист. Общение с ним происходило через Telegram.

«Мне нужны были деньги, потому что у отца была операция. <…> Мне предложил работу человек. Заработать денег спортсменам. Меня связали со Славой, он предложил работу», — сказал один из подозреваемых.

Он отметил, что не знает, кто такой Слава, не видел его и даже не слышал голоса. Другой похититель тоже признался, что целью преступления был выкуп.

Пресс-служба СК подтвердила задержание подозреваемых. Против них возбудили уголовные дела по статьям о разбое и похищении человека.

Как выяснили следователи, 23 октября они находились на улице Вязовой, напали на Селегеня и затолкали в машину. Там надели наручники, отобрали телефон и потребовали выкуп 10 миллионов рублей. Бизнесмен перевел им 210 тысяч и его отпустили. Позже выяснилось, что злоумышленники также планировали похитить Мостового, но спортсмен смог сбежать.