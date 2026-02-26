В Петербурге сорвали теракт против высокопоставленного военного
Оперативники ФСБ предотвратили теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в ЦОС ведомства.
Силовики задержали двух российских граждан, которые планировали совершить преступление по заданию украинских спецслужб.
Подозреваемые в мессенджере вступили в переписку с куратором, забрали из тайника взрывное устройство. Затем они провели разведку адреса проживания военного и установили под его машину бомбу.
На допросе задержанные признались в преступлении. Следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
В ФСБ обратили внимание, что украинские спецслужбы не снижают активность поиска потенциальных исполнителей терактов на территории России в мессенджерах и социальных сетях. В ведомстве предупредили об уголовной ответственности за содействие противнику.
Днем ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на аэродроме в Краснодарском крае.