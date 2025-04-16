В Петербурге полиция задержала банду карманниц

Полицейские задержали в Гатчине и Ростовской области пятерых цыганок, в том числе двух несовершеннолетних, за карманные кражи. Об этом сообщил заместитель начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полковник внутренней службы Дмитрий Стокрацкий.

По данным следствия, задержанные охотились за дорогими гаджетами — чаще всего айфонами последних моделей. Их жертвами становились молодые девушки, засмотревшиеся на уличные пейзажи или товары в магазинах. У них вытаскивали из карманов телефоны, которые потом разблокировали и продавали.

В одном только Санкт-Петербурге в полицию обратились больше 20 пострадавших. У одной из них со счета в мобильном банке списали 195 тысяч рублей. Следователи подозревают, что группировка могла действовать и в других регионах, в том числе в Москве.

Сейчас задержанным, часть которых уже были судимы за кражи, избирают меру пресечения.

В марте в аэропорту Домодедово задержали уборщика, который украл у пассажира — жителя Электростали — забытый последним кошелек с 270 тысячами рублей.