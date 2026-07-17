В Петербурге поймали торговцев фальшивой службой в зоне СВО

Оперативники ФСБ в Санкт-Петербурге ликвидировали преступную группу из трех человек. Злоумышленники продавали клиентам статус участников СВО, сообщили в управлении ведомства по региону.

Свои «услуги» мошенники оценили в шесть миллионов рублей. За эти деньги пообещали мужчине оформить его как действующего военнослужащего в зоне СВО, но по факту он оставался в Ленинградской области.

Следственный отдел по Петроградскому району города завел уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере».

Правоохранители проверяют задержанных на причастность к другим похожим преступлениям.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили удар FPV-дронами по оборонному предприятию в Московской области по задумке спецслужб Украины. Беспилотники ввезли на территорию страны тайно, СК завел дело о подготовке к теракту.