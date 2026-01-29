В Петербурге подросток ранил девушку в голову из пистолета

В Санкт-Петербурге группа подростков устроила стрельбу из пневматического оружия около ТРК «Академ-Парк» и ранила одну из посетительниц в голову. Об этом сообщило издание «Фонтанка» .

Девушка пострадала вечером 28 января, получив пневматическую пулю в голову. Она рассказала, что перед этим заметила рядом с собой подростков. Один из них держал в руке пистолет.

Компания успела сбежать до приезда полиции, но попала на камеры видеонаблюдения. Личности подростков уже установили. Оперативники уголовного розыска и инспектор по делам несовершеннолетних, как выяснилось, ранее с ними встречались.

«Пистолет, по предварительным данным, был в руках 15-летнего подростка. Вероятно, в ближайшее время ему придется побывать в отделе полиции», — говорится в материале.

Ранее в Москве 17-летний подросток расстрелял трех хулиганов.