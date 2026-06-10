В Петербурге 66-летний мужчина поджег автомобиль из мести за сбитого кота

В Петербурге задержали 66-летнего мужчину, который устроил пожар на парковке ради мести. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Одиннадцатого января в 02:56 в полицию Московского района от очевидца поступило сообщение о том, что на парковке у дома 7 по Дунайскому проспекту горят автомобили», — заявили в ведомстве.

Приехавшие на место ЧП правоохранители выяснили, что из-за пожара полностью сгорели пять машин, еще одно авто получило частичные повреждения. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

В итоге 8 июня во время оперативно-разыскных мероприятий в доме 7 по Дунайскому проспекту сотрудники угрозыска задержали 66-летнего местного жителя. Его заподозрили в поджоге.

«По словам задержанного, причиной поджога стало желание отомстить водителю минивэна за гибель своего питомца. Ранее он сбил его кота, который гулял во дворе», — заявили правоохранители.

Ранее жительница Сердобска получила условный срок за поджог автомобиля. Она из-за личной неприязни к водителю облила машину бензином и подожгла. В итоге авто полностью сгорело, ущерб составил более 156 тысяч рублей.