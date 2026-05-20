Жительница Сердобска получила условный срок за поджог автомобиля

Сердобский городской суд признал 28-летнюю местную жительницу виновной в умышленном поджоге автомобиля «ВАЗ-2121». Об этом сообщило ИА «ПензаПресс» .

Происшествие случилось в январе 2026 года. Ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина из-за личной неприязни облила машину бензином и подожгла. В результате транспортное средство полностью уничтожено, а ущерб составил более 156 тысяч рублей.

Подсудимая полностью признала свою вину. Суд, учитывая позицию гособвинения, назначил ей наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Кроме того, удовлетворен иск потерпевшего о возмещении ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу.