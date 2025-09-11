В Петербурге ликвидировали масштабный канал нелегальной миграции

Полицейские и сотрудники пограничной службы ликвидировали масштабный канал нелегальной миграции в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Следователи и оперативники совместно с сотрудниками ФСБ провели более 60 обысков по адресам проживания фигурантов и в офисах подконтрольных фирм.

«В следственные органы были доставлены несколько десятков человек для проведения процессуальных действий», — рассказали в пресс-службе.

Десять фигурантов, в том числе руководителей крупной консалтинговой фирмы, допросили в качестве подозреваемых и задержали.

Ранее в Балашихе правоохранители провели проверку иностранцев, 148 мигрантов доставили в отдел полиции. По итогам мероприятий составили 35 протоколов по статье о нарушении миграционного законодательства.