Нарушения миграционного законодательства выявили в Балашихе

В микрорайоне 1 Мая городского округа Балашиха состоялась проверка иностранных граждан, проведенная сотрудниками полиции, представителями управления территориальной безопасности, административной комиссии и членами Народной дружины. В ходе мероприятия проверили 162 человека, из них 148 иностранных граждан доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По итогам проверки составлено 35 протоколов по статье 18.8 КоАП РФ, касающейся нарушений миграционного законодательства. Также дружинники пресекли случаи употребления спиртных напитков в общественных местах и другие нарушения правопорядка.

В этом году Народная дружина Балашихи активно участвует в обеспечении безопасности: пресечено более 38 противоправных действий, проведено около 37 совместных мероприятий с полицией по противодействию нелегальной миграции, проверено почти 498 иностранных граждан.

С 1 января 2025 года действует Указ Президента РФ № 1126, регулирующий правовое положение отдельных категорий иностранных граждан в связи с режимом высылки. На сайте МВД России создан «Реестр контролируемых лиц» с инструкцией, куда вносятся данные о нарушителях миграционных правил.

В Балашихе продолжают работу по обеспечению правопорядка и безопасности жителей.