В Петербурге домработница вынесла из квартиры хозяев 25 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге домработница похитила крупную сумму из квартиры, воспользовавшись отъездом владельцев. Суд назначил ей два года колонии. Об этом сообщила пресс-служба городской Прокуратуры.

Женщина несколько лет работала в семье и знала, где хозяева держали наличные. Когда владельцы уехали из города на несколько дней, она вернулась в квартиру на Смоленской улице и забрала из коробки на балконе 25 миллионов рублей.

Правоохранители нашли 23 миллиона рублей у осужденной и в квартире ее родственницы. Остальные средства, около двух миллионов рублей, вернуть не удалось.

Суд отправил женщину в исправительную колонию общего режима. Кроме того, ей предстоит компенсировать владельцам недостающую часть денег.

Ранее Банк России сообщил о резком росте числа хищений денег через банкоматы: во втором квартале 2026 года их было в 76 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.