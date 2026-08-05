Банк России зафиксировал рост количества хищений через банкоматы в 76 раз

ЦБ РФ: в России за год в 76 раз выросло число хищений через банкоматы

Во втором квартале 2026 года в России совершили в 76 раз больше хищений через банкоматы, чем за тот же период 2025 года. Об этом свидетельствуют данные Банка России .

В статистике учитывают случаи внесения наличных через банкоматы на счета мошенников без открытия счета.

Количество подобных мошеннических операций с апреля по июнь 2026 года составило 1764, в 2025 году во втором квартале зарегистрировали лишь 23 таких случая. Взрывной рост числа инцидентов начался во втором полугодии, и в концу года их уже насчитывалось больше тысячи.

Объем украденных через банкоматы денег также увеличился. Если в 2025 году в среднем за квартал похитили 99 миллионов рублей, то за первый квартал 2026 года эта сумма составила 214,4, а за второй — 252,3 миллиона.

Ранее председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров предупредил, что мошенники стали чаще использовать дипфейки и другие технологичные схемы обмана.