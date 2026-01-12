В Пермском крае предотвратили теракт на железнодорожном мосту

В Пермском крае силовики предотвратили теракт, который Киев планировал устроить на Чусовском железнодорожном мосту. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Подготовкой теракта по указанию злоумышленников занимался россиянин 1972 года рождения. При задержании он заявил, что стал жертвой телефонных мошенников.

По словам мужчины, под воздействием аферистов он перевел на якобы безопасные счета 350 тысяч рублей. Позже на связь с ним вышли люди, выдававшие себя за сотрудников правоохранительных органов.

Под предлогом оказания содействия в возврате утраченных средств они дали россиянину задание изготовить взрывное устройство для совершения теракта в рамках проверки антитеррористической защищенности объектов в регионе.

У мужчины изъяли 10 килограммов взрывчатых веществ. Против него завели уголовное дело.

Ранее стало известно, что ФСБ ликвидировала диверсанта в Тюменской области. Он готовился подорвать диспетчерскую станцию нефтепровода «Транснефти».